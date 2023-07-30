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Жарикова Евдокия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1851

Дочь: Шапкина Ирина Евдокимовна

Отец ребёнка: Шапкин Евдоким Фролович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.09.1854

Сын: Шапкин Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Шапкин Евдоким Фролович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.07.1857

Сын: Шапкин Петр Евдокимович

Отец ребёнка: Шапкин Евдоким Фролович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.02.1861

Дочь: Шапкина Анна Евдокимовна

Отец ребёнка: Шапкин Евдоким Фролович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.11.1864

Сын: Шапкин Михаил Евдокимович

Отец ребёнка: Шапкин Евдоким Фролович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.04.1867

Сын: Шапкин Яков Евдокимович

Отец ребёнка: Шапкин Евдоким Фролович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
04.02.1872

Муж: Жариков Яков Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шапкин Евдоким Фролович

Смерть
Неизвестно
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