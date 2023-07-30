Жарикова Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.12.1851
Дочь: Шапкина Ирина Евдокимовна
Отец ребёнка: Шапкин Евдоким Фролович
Рождение ребёнка
04.09.1854
Отец ребёнка: Шапкин Евдоким Фролович
Рождение ребёнка
06.07.1857
Отец ребёнка: Шапкин Евдоким Фролович
Рождение ребёнка
12.02.1861
Дочь: Шапкина Анна Евдокимовна
Отец ребёнка: Шапкин Евдоким Фролович
Рождение ребёнка
07.11.1864
Сын: Шапкин Михаил Евдокимович
Отец ребёнка: Шапкин Евдоким Фролович
Рождение ребёнка
24.04.1867
Отец ребёнка: Шапкин Евдоким Фролович
Бракосочетание
04.02.1872
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно