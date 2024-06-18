Скрипунова Надежда Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкрипунова Надежда Осиповна

Скрипунова Надежда Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрипунов Назар Степанович

Рождение ребёнка
1866

Сын: Скрипунов Симеон Назарович

Отец ребёнка: Скрипунов Назар Степанович

Елизарово, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1868

Дочь: (Скрипунова) Пелагия Назаровна

Отец ребёнка: Скрипунов Назар Степанович

Рождение ребёнка
1872

Сын: Скрыпунов Назарий Назарович

Отец ребёнка: Скрипунов Назар Степанович

Елизарово, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.