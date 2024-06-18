Скрипунова Надежда Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1866
Сын: Скрипунов Симеон Назарович
Отец ребёнка: Скрипунов Назар Степанович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: (Скрипунова) Пелагия Назаровна
Отец ребёнка: Скрипунов Назар Степанович
Рождение ребёнка
1872
Сын: Скрыпунов Назарий Назарович
Отец ребёнка: Скрипунов Назар Степанович
Смерть
Неизвестно