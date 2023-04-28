Копылов Трофим Фаддеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.
Рождение ребёнка
1855 ст.
Сын: Копылов Дмитрий Трофимович
Мать ребёнка: Копылова Фекла Трофимовна
Рождение ребёнка
27.11.1864 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Копылова Фекла Трофимовна
Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно