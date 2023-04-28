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Копылов Трофим Фаддеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.

Отец: Копылов Фаддей Андреевич

Мать: Копылова Маремьяна Исаковна

Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Копылов Дмитрий Трофимович

Мать ребёнка: Копылова Фекла Трофимовна

Рождение ребёнка
27.11.1864 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Копылова Фекла Трофимовна

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова Фекла Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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