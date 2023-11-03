Агрипина Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Акилина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Григорьев

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ефимия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Григорьев

Рождение ребёнка
1817

Сын: Максим Яковлев

Отец ребёнка: Яков Григорьев

Чертово, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Агафья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Григорьев

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Елена Яковлева

Отец ребёнка: Яков Григорьев

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ольга Яковлева

Отец ребёнка: Яков Григорьев

Чертово, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Марина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Григорьев

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Васса Яковлева

Отец ребёнка: Яков Григорьев

Рождение ребёнка
1834

Сын: Алексей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Григорьев

Рождение ребёнка
1838

Сын: Сергей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Григорьев

Смерть
Неизвестно
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