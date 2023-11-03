Агрипина Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Акилина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Григорьев
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ефимия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Григорьев
Рождение ребёнка
1817
Сын: Максим Яковлев
Отец ребёнка: Яков Григорьев
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Агафья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Григорьев
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Елена Яковлева
Отец ребёнка: Яков Григорьев
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ольга Яковлева
Отец ребёнка: Яков Григорьев
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Марина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Григорьев
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Васса Яковлева
Отец ребёнка: Яков Григорьев
Рождение ребёнка
1834
Сын: Алексей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Григорьев
Рождение ребёнка
1838
Сын: Сергей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Григорьев
Смерть
Неизвестно