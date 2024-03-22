Сафронов Гавриил Леонтиевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сафронов Леонтий
Рождение ребёнка
17.07.1861
Дочь: Сафронова Марина Гавриловна
Мать ребёнка: Сафронова -- Акилина Емельянова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафронова Евдокия Гавриловна
Мать ребёнка: Сафронова -- Акилина Емельянова
1877 в крестных
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно