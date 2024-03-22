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Сафронов Гавриил Леонтиевич

Место рождения

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сафронов Леонтий

Мать: не указана

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.07.1861

Дочь: Сафронова Марина Гавриловна

Мать ребёнка: Сафронова -- Акилина Емельянова

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафронова Евдокия Гавриловна

Мать ребёнка: Сафронова -- Акилина Емельянова

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
1877 в крестных
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова -- Акилина Емельянова

Смерть
Неизвестно
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