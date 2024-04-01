Верещагин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верещагин Иван Цирюльник Пп Батальона
Мать ребёнка: Верещагина Васса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верещагин Михаил Отст. Д. Кривооозерной
Мать ребёнка: Верещагина Васса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Верещагина Васса
Смерть
Неизвестно