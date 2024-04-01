Верещагин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верещагин Иван Цирюльник Пп Батальона

Мать ребёнка: Верещагина Васса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верещагин Михаил Отст. Д. Кривооозерной

Мать ребёнка: Верещагина Васса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верещагина Васса

Смерть
Неизвестно
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