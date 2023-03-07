Мамыкина (Лешина) Матрена
Место рождения
Дата рождения06.11.1896
Дата смерти07.06.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1896
Отец: Лешинъ Михаилъ
Мать: Лешина Анна
Бракосочетание
03.02.1916
Муж: Мамыкинъ Леонтий
Рождение ребёнка
25.11.1916
Дочь: Мамыкина Екатерина
Отец ребёнка: Мамыкинъ Леонтий
Рождение ребёнка
04.08.1918
Сын: Мамыкинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Леонтий
Рождение ребёнка
12.11.1921
Сын: Мамыкинъ Василий
Отец ребёнка: Мамыкинъ Леонтий
Смерть
07.06.1975