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Мамыкина (Лешина) Матрена

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.11.1896

Дата смерти

07.06.1975

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1896

Отец: Лешинъ Михаилъ

Мать: Лешина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1916

Муж: Мамыкинъ Леонтий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.11.1916

Дочь: Мамыкина Екатерина

Отец ребёнка: Мамыкинъ Леонтий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.08.1918

Сын: Мамыкинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Леонтий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1921

Сын: Мамыкинъ Василий

Отец ребёнка: Мамыкинъ Леонтий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
07.06.1975
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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