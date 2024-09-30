Саволайнен Вяйнё Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаволайнен Вяйнё Иосифович

Саволайнен Вяйнё Иосифович

Место рождения

Иванайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

03.04.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1888

Отец: не указан

Мать: Саволайнен (Риехкалайнен) Софья Михайловна

Иванайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
11.08.1929

Жена: Саволайнен Анна ?

Рождение ребёнка
15.05.1930

Сын: Саволайнен Вальтер Вяйнёвич

Мать ребёнка: Саволайнен Анна ?

Иванайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
19.03.1932

Дочь: (Саволайнен) Лилия Вяйнёновна

Мать ребёнка: Саволайнен Анна ?

Иванайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.