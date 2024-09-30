Саволайнен Вяйнё Иосифович
Место рождения
Дата рождения03.04.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1888
Отец: не указан
Бракосочетание
11.08.1929
Жена: Саволайнен Анна ?
Рождение ребёнка
15.05.1930
Сын: Саволайнен Вальтер Вяйнёвич
Мать ребёнка: Саволайнен Анна ?
Рождение ребёнка
19.03.1932
Дочь: (Саволайнен) Лилия Вяйнёновна
Мать ребёнка: Саволайнен Анна ?
Смерть
Неизвестно