Дражжин Давид Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиОколо 1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Дражжин Василий Давидович
Мать ребёнка: Дражжина Марфа Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Дражжина Марфа Григорьевна
Рождение ребёнка
Около ?.03.1835
Мать ребёнка: Дражжина Марфа Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Дразжин Никандр Давидович
Рождение ребёнка
26.01.1845
Мать ребёнка: Дражжина Марфа Григорьевна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1809