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Дражжин Давид Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Около 1809

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Дрожжин Никита Степанович

Мать: Дражинова Ефимия Федотовна

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Дражжин Василий Давидович

Мать ребёнка: Дражжина Марфа Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Дражжин Иван Давидович

Мать ребёнка: Дражжина Марфа Григорьевна

Рождение ребёнка
Около ?.03.1835

Сын: Дражжин Иван Давидович

Мать ребёнка: Дражжина Марфа Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Дразжин Никандр Давидович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1845

Сын: Дражжин Никита Давидович

Мать ребёнка: Дражжина Марфа Григорьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дражжина Марфа Григорьевна

Смерть
Около 1809
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