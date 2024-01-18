(Мызина) Елена Петровна
Место рожденияДеревня Ряхово Зарайского уезда Рязанской губернии
Дата рождения17.05.1896
Дата смерти26.07.1896
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1896
Отец: Мызин Петр Филиппович
Мать: Мызина Наталья Петровна
Деревня Ряхово Зарайского уезда Рязанской губернии
Место жительства
Неизвестно
Деревня Ряхово Зарайского уезда Рязанской губернии
Смерть
26.07.1896
Деревня Ряхово Зарайского уезда Рязанской губернии