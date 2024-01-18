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(Мызина) Елена Петровна

Место рождения

Деревня Ряхово Зарайского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

17.05.1896

Дата смерти

26.07.1896

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1896

Отец: Мызин Петр Филиппович

Мать: Мызина Наталья Петровна

Деревня Ряхово Зарайского уезда Рязанской губернии
Место жительства
Неизвестно
Деревня Ряхово Зарайского уезда Рязанской губернии
Смерть
26.07.1896
Деревня Ряхово Зарайского уезда Рязанской губернии
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