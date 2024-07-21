Сиренко Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1825
Отец ребёнка: Сиренко Иван Кириллович
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Дочь: Ситник Мария Ивановна
Отец ребёнка: Сиренко Иван Кириллович
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Отец ребёнка: Сиренко Иван Кириллович
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Дочь: Кротенко Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Сиренко Иван Кириллович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Сиренко Димитрий Иванович
Отец ребёнка: Сиренко Иван Кириллович
Рождение ребёнка
Вычислено 1834
Дочь: Нездолий Мария Ивановна
Отец ребёнка: Сиренко Иван Кириллович
Рождение ребёнка
Вычислено 1836
Отец ребёнка: Сиренко Иван Кириллович
Рождение ребёнка
Вычислено 1838
Дочь: Небелица Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Сиренко Иван Кириллович
Место жительства
1840
Яснозорье, Черкаська область
ЦГИАК ф.127 о.1015 д.598 Исповедные ведомости 1840
Смерть
Неизвестно