Сиренко Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиренко Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1803 г.р.

Дети

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сиренко Иван Кириллович

Рождение ребёнка
Вычислено 1825

Сын: Сиренко Петр Иванович

Отец ребёнка: Сиренко Иван Кириллович

Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Дочь: Ситник Мария Ивановна

Отец ребёнка: Сиренко Иван Кириллович

Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Сын: Сиренко Иван Иванович

Отец ребёнка: Сиренко Иван Кириллович

Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Дочь: Кротенко Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Сиренко Иван Кириллович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Сиренко Димитрий Иванович

Отец ребёнка: Сиренко Иван Кириллович

Рождение ребёнка
Вычислено 1834

Дочь: Нездолий Мария Ивановна

Отец ребёнка: Сиренко Иван Кириллович

Рождение ребёнка
Вычислено 1836

Сын: Сиренко Ефимий Иванович

Отец ребёнка: Сиренко Иван Кириллович

Рождение ребёнка
Вычислено 1838

Дочь: Небелица Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Сиренко Иван Кириллович

Место жительства
1840
Яснозорье, Черкаська область
ЦГИАК ф.127 о.1015 д.598 Исповедные ведомости 1840
Смерть
Неизвестно

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