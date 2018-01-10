Супенко Михаил Харлампиевич
Место рождения
Дата рождения10.01.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1877
Бракосочетание
26.05.1895
Жена: Супенко Любовь Борисовна
Рождение ребёнка
13.07.1896
Дочь: Анастасова Марина Михайловна
Мать ребёнка: Супенко Любовь Борисовна
Рождение ребёнка
14.02.1898
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Супенко Любовь Борисовна
Рождение ребёнка
30.03.1901
Сын: Супенко Стефан Михайлович
Мать ребёнка: Супенко Любовь Борисовна
Рождение ребёнка
28.01.1906
Дочь: Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Супенко Любовь Борисовна
Рождение ребёнка
19.01.1911
Дочь: Пелагия Михайловна
Мать ребёнка: Супенко Любовь Борисовна
Рождение ребёнка
10.06.1913
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Супенко Любовь Борисовна
Рождение ребёнка
26.12.1917
Сын: Супенко Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Супенко Любовь Борисовна
Рождение ребёнка
26.12.1917
Сын: Супенко Василий Михайлович
Мать ребёнка: Супенко Любовь Борисовна
Рождение ребёнка
11.03.1920
Сын: Супенко Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Супенко Любовь Борисовна
Бракосочетание
23.10.1920
Жена: Супенко София Васильевна
Смерть
Неизвестно