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Супенко Михаил Харлампиевич

Место рождения

Великая Новосёлка

Дата рождения

10.01.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1877

Отец: Супенко Харлампий Захарович

Мать: Супенко Екатерина Ивановна

Бракосочетание
26.05.1895

Жена: Супенко Любовь Борисовна

Рождение ребёнка
13.07.1896

Дочь: Анастасова Марина Михайловна

Мать ребёнка: Супенко Любовь Борисовна

Рождение ребёнка
14.02.1898

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Супенко Любовь Борисовна

Рождение ребёнка
30.03.1901

Сын: Супенко Стефан Михайлович

Мать ребёнка: Супенко Любовь Борисовна

Рождение ребёнка
28.01.1906

Дочь: Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Супенко Любовь Борисовна

Рождение ребёнка
19.01.1911

Дочь: Пелагия Михайловна

Мать ребёнка: Супенко Любовь Борисовна

Рождение ребёнка
10.06.1913

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Супенко Любовь Борисовна

Рождение ребёнка
26.12.1917

Сын: Супенко Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Супенко Любовь Борисовна

Рождение ребёнка
26.12.1917

Сын: Супенко Василий Михайлович

Мать ребёнка: Супенко Любовь Борисовна

Рождение ребёнка
11.03.1920

Сын: Супенко Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Супенко Любовь Борисовна

Бракосочетание
23.10.1920

Жена: Супенко София Васильевна

Смерть
Неизвестно
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