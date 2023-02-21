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Привалов Емельян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Привалов Тарас Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Анна Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Карпушкина Мария Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савченко Ольга Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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