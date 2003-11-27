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Елизаров Ярослав Александрович
Елизаров Ярослав Александрович
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Место рождения
Магадан
, город Магадан, Магаданская область
Дата рождения
27.11.2003
Пол
Мужской
Отец
Елизаров Александр Александрович
1974 г.р.
Мать
Елизарова (Симонова) Татьяна Владимировна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.2003
Отец:
Елизаров Александр Александрович
Мать:
Елизарова Татьяна Владимировна
Магадан
, город Магадан, Магаданская область
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