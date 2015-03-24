Балдин Денис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балдин Денис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.2015

Пол

Мужской

Отец

1982 г.р.

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.2015

Отец: Балдин Сергей

Мать: Балдина Наталья

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