Еловикова Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1958
Отец: Тимощук Петр
Рождение ребёнка
27.02.1985
Дочь: Еловикова Людмила Александровна
Отец ребёнка: не указан
Увальное, Кировский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
01.05.1989
Сын: Литовченко Иван Александрович
Отец ребёнка: Литовченко Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно