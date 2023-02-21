Еловикова Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕловикова Татьяна Александровна

Еловикова Татьяна Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1958

Отец: Тимощук Петр

Мать: Еловикова Зинаида Яковлевна

Рождение ребёнка
27.02.1985

Дочь: Еловикова Людмила Александровна

Отец ребёнка: не указан

Увальное, Кировский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
01.05.1989

Сын: Литовченко Иван Александрович

Отец ребёнка: Литовченко Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литовченко Александр Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close