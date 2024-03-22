Веселов Евфимий Васильевич
Место рождения
Дата рождения27.03.1901 ст.
Дата смерти07.04.1902 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1901 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.55-56 (Рождение №-23м)
Крещение
29.03.1901 ст.
Крёстный отец: Василий Андреевич - крестьянин из д.Александрова (дядя) Крёстная мать: Павла Васильевна - мещанская девица из д.Пехарово (сестра)
Смерть
07.04.1902 ст.
Ребёнок в 1 год (от оспы)
Похороны
09.04.1902 ст.
МК 56-13-43 стр.145-146 (Умершие №-9м)