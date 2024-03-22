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Веселов Евфимий Васильевич

Место рождения

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

27.03.1901 ст.

Дата смерти

07.04.1902 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1867 г.р.

Мать

Около 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1901 ст.

Отец: Веселов Василий Ларионович

Мать: Веселова Александра Андреевна

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.55-56 (Рождение №-23м)
Крещение
29.03.1901 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Василий Андреевич - крестьянин из д.Александрова (дядя) Крёстная мать: Павла Васильевна - мещанская девица из д.Пехарово (сестра)
Смерть
07.04.1902 ст.
Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ребёнок в 1 год (от оспы)
Похороны
09.04.1902 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.145-146 (Умершие №-9м)
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