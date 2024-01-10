Феодора Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Сын: Кулинкин Александр Федорович
Отец ребёнка: Кулинкин Федор Савельевич
Рождение ребёнка
02.11.1905
Дочь: Кулинкина Клавдия Федоровна
Отец ребёнка: Кулинкин Федор Савельевич
Рождение ребёнка
02.01.1910
Дочь: Кулинкина Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Кулинкин Федор Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно