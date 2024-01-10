Феодора Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодора Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Кулинкин Александр Федорович

Отец ребёнка: Кулинкин Федор Савельевич

Рождение ребёнка
02.11.1905

Дочь: Кулинкина Клавдия Федоровна

Отец ребёнка: Кулинкин Федор Савельевич

Рождение ребёнка
02.01.1910

Дочь: Кулинкина Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Кулинкин Федор Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулинкин Федор Савельевич

Смерть
Неизвестно
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