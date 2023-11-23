Сонина Евдокия (Авдотья) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1816 ст.
1816 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 42 года. Имя Авдотья. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л135_РС-1858г. с.Грязно... Показать все
Рождение ребёнка
С 1839 по 1841 ст.
Сын: Сонин Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Сонин Афанасий Миронович
1841 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 17 лет. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л136_РС-1858г. с.Грязновка. Семья №2... Показать все
Рождение ребёнка
06.11.1841 ст.
Дочь: Матрона Афанасьевна
Отец ребёнка: Сонин Афанасий Миронович
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.14об-15 Запись ж.п. № 20 Восприемники Леньшин и Лапшин
Рождение ребёнка
С 1844 по 1846 ст.
Дочь: Александра Афанасьевна
Отец ребёнка: Сонин Афанасий Миронович
1846 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 12 лет. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л136_РС-1858г. с.Грязновка. Семья №2... Показать все
Рождение ребёнка
21.05.1847 ст.
Сын: Сонин Константин Афанасьевич
Отец ребёнка: Сонин Афанасий Миронович
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.104об-105 Запись № 18
Рождение ребёнка
30.07.1849 ст.
Сын: Сонин Евдоким Афанасьевич
Отец ребёнка: Сонин Афанасий Миронович
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.243.Л.146об-147 Запись м.п. № 9 Восприемники Василий Акинфиевич Сонин (около 29 лет, пр. 1820 г.р.) и Марфа Кондратьевна Сонина (около 38 лет, пр. 1811 г.р., жена Кузьмы Николае... Показать все
Рождение ребёнка
20.05.1852 ст.
Отец ребёнка: Сонин Афанасий Миронович
ОКУ ГАЛО Ф.114.Оп.2.Д.245.Л.25об-26 Запись м.п.п/п №11
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно