Николай Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколай Максимов

Николай Максимов

Место рождения

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Максим Митрофанов

Мать: Палагея

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Ховронья Николаева

Мать ребёнка: Агафья Савельева

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Василиса Николаева

Мать ребёнка: Агафья Савельева

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.01.1847

Сын: Петр Николаев

Мать ребёнка: Агафья Савельева

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.03.1850

Сын: Лаврентий (Ларион) Николаев

Мать ребёнка: Агафья Савельева

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.03.1854

Сын: Ларион Николаев

Мать ребёнка: Агафья Савельева

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.02.1856

Сын: Алексей Николаев

Мать ребёнка: Агафья Савельева

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Аксинья Николаева

Мать ребёнка: Агафья Савельева

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Савельева

Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Алексеевка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close