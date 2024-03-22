Николай Максимов
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Максим Митрофанов
Мать: Палагея
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Ховронья Николаева
Мать ребёнка: Агафья Савельева
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Василиса Николаева
Мать ребёнка: Агафья Савельева
Рождение ребёнка
05.01.1847
Сын: Петр Николаев
Мать ребёнка: Агафья Савельева
Рождение ребёнка
20.03.1850
Сын: Лаврентий (Ларион) Николаев
Мать ребёнка: Агафья Савельева
Рождение ребёнка
26.03.1854
Сын: Ларион Николаев
Мать ребёнка: Агафья Савельева
Рождение ребёнка
08.02.1856
Сын: Алексей Николаев
Мать ребёнка: Агафья Савельева
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Аксинья Николаева
Мать ребёнка: Агафья Савельева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Савельева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно