Кожевникова Василиса Евсеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Кожевниковъ Прокофий
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Кожевниковъ Прокофий
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Февронья
Отец ребёнка: Кожевниковъ Прокофий
Рождение ребёнка
10.08.1787
Сын: Кожевниковъ Ларионъ (Лаврентий)
Отец ребёнка: Кожевниковъ Прокофий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кожевниковъ Прокофий