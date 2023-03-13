Кожевникова Василиса Евсеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевникова Василиса Евсеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Агрофена

Отец ребёнка: Кожевниковъ Прокофий

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Кожевниковъ Прокофий

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Февронья

Отец ребёнка: Кожевниковъ Прокофий

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1787

Сын: Кожевниковъ Ларионъ (Лаврентий)

Отец ребёнка: Кожевниковъ Прокофий

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожевниковъ Прокофий

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