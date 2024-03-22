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Каликин Иван (Иоанн) Архиппович

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

12.11.1906

Дата смерти

С 1935 по 1939

Пол

Мужской

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1906

Отец: Каликин Архипп Викулович

Мать: Каликина Харитина Григорьевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
15.11.1906
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. Крестил священник Арсений Двинянинов, церковник Фёдор Третьяков. Крёстный - церковник Томской губернии, Барнаульского уезда, житель села Верх-Чик, Фё... Показать все
Смерть
С 1935 по 1939
Со слов его племянника, Зайкова Владимира Александровича, сгинул в конце 30-х годов 20 века. Семьи не было, детей не оставил.
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