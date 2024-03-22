Каликин Иван (Иоанн) Архиппович
Место рождения
Дата рождения12.11.1906
Дата смертиС 1935 по 1939
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1906
Крещение
15.11.1906
Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. Крестил священник Арсений Двинянинов, церковник Фёдор Третьяков. Крёстный - церковник Томской губернии, Барнаульского уезда, житель села Верх-Чик, Фё... Показать все
Смерть
С 1935 по 1939
Со слов его племянника, Зайкова Владимира Александровича, сгинул в конце 30-х годов 20 века. Семьи не было, детей не оставил.