Ошова (Вдова - Кетова) Елизавета Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Бракосочетание
13.04.1858 ст.
Жених - Кн Бутеро деревни Кичановой крепостной крестьянин вдов, 36 1/2, 2 браком Невеста -той же Княгини дер Хмелёвки крепостная вдовая жёнка 24 1/2, 2 браком Источник: ГАПК (ППК) Ф 37 Оп 1 Д 448 с... Показать все
Рождение ребёнка
28.06.1858 ст.
Дочь: Ольга Спиридоновна
Отец ребёнка: Ошов Спиридон Васильевич
Родилась через 2 месяца после венчания матери-вдовы ППК Ф.37.Оп.1.Д.448 № 137ж
Рождение ребёнка
05.10.1862 ст.
Дочь: Александра Спиридоновна
Отец ребёнка: Ошов Спиридон Васильевич
Источник: ГАПК (ППК) Ф 37 Оп 1 д 305в стр 210 № 71 В - того же прихода деревни Савиной временнообязанная Князю Голицыну крестьянская дочь девица Параскева Родионовна Леготкина
Смерть
Неизвестно