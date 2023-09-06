Ошова (Вдова - Кетова) Елизавета Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ошова (Вдова - Кетова) Елизавета Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.04.1858 ст.

Муж: Ошов Спиридон Васильевич

Жених - Кн Бутеро деревни Кичановой крепостной крестьянин вдов, 36 1/2, 2 браком Невеста -той же Княгини дер Хмелёвки крепостная вдовая жёнка 24 1/2, 2 браком Источник: ГАПК (ППК) Ф 37 Оп 1 Д 448 с... Показать все
Рождение ребёнка
28.06.1858 ст.

Дочь: Ольга Спиридоновна

Отец ребёнка: Ошов Спиридон Васильевич

Кичаново, Пермский муниципальный район, Пермский край
Родилась через 2 месяца после венчания матери-вдовы ППК Ф.37.Оп.1.Д.448 № 137ж
Рождение ребёнка
05.10.1862 ст.

Дочь: Александра Спиридоновна

Отец ребёнка: Ошов Спиридон Васильевич

Кичаново, Пермский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК (ППК) Ф 37 Оп 1 д 305в стр 210 № 71 В - того же прихода деревни Савиной временнообязанная Князю Голицыну крестьянская дочь девица Параскева Родионовна Леготкина
Смерть
Неизвестно
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