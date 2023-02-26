Агрипина Ермолаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1825
Дочь: Параскева Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Терентиев
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Терентиев
Смерть
Неизвестно