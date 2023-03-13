Кулакова Матрона Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова Матрона Феодорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Кулаковъ Николай

Отец ребёнка: Кулаковъ Семенъ

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Кулаковъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Семенъ

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Кулаковъ Петръ

Отец ребёнка: Кулаковъ Семенъ

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаковъ Семенъ

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