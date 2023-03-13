Кулакова Матрона Феодорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Кулаковъ Николай
Отец ребёнка: Кулаковъ Семенъ
Рождение ребёнка
1907
Сын: Кулаковъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Семенъ
Рождение ребёнка
1911
Сын: Кулаковъ Петръ
Отец ребёнка: Кулаковъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулаковъ Семенъ