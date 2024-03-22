Шаманина (Третьякова) Марфа Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смерти16.08.1909 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Место жительства
1857
Бракосочетание
02.05.1866 ст.
Рождение ребёнка
02.07.1867 ст.
Дочь: Шаманина Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Шаманин Николай Иванович
Рождение ребёнка
04.12.1869 ст.
Отец ребёнка: Шаманин Николай Иванович
Рождение ребёнка
28.07.1875 ст.
Дочь: Горбунова Серафима Николаевна
Отец ребёнка: Шаманин Николай Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1878 ст.
Дочь: Попова Авдотья Николаевна
Отец ребёнка: Шаманин Николай Иванович
Рождение ребёнка
29.04.1881 ст.
Сын: Шаманин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Шаманин Николай Иванович
Рождение ребёнка
16.03.1884 ст.
Сын: Шаманин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Шаманин Николай Иванович
Рождение ребёнка
28.07.1886 ст.
Сын: Шаманин Никонор Николаевич
Отец ребёнка: Шаманин Николай Иванович
Рождение ребёнка
14.11.1892 ст.
Сын: Шаманин Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Шаманин Николай Иванович
Смерть
16.08.1909 ст.
Причина смерти: "от чахотки"
Похороны
18.08.1909 ст.