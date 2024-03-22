Шаманина (Третьякова) Марфа Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаманина (Третьякова) Марфа Николаевна

Шаманина (Третьякова) Марфа Николаевна

Место рождения

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

16.08.1909 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Третьяков Николай Максимович

Мать: Третьякова Параскева Герасимовна

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
02.05.1866 ст.

Муж: Шаманин Николай Иванович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
02.07.1867 ст.

Дочь: Шаманина Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Шаманин Николай Иванович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.12.1869 ст.

Сын: Шаманин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Шаманин Николай Иванович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.07.1875 ст.

Дочь: Горбунова Серафима Николаевна

Отец ребёнка: Шаманин Николай Иванович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.08.1878 ст.

Дочь: Попова Авдотья Николаевна

Отец ребёнка: Шаманин Николай Иванович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.04.1881 ст.

Сын: Шаманин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Шаманин Николай Иванович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.03.1884 ст.

Сын: Шаманин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Шаманин Николай Иванович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.07.1886 ст.

Сын: Шаманин Никонор Николаевич

Отец ребёнка: Шаманин Николай Иванович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.11.1892 ст.

Сын: Шаманин Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Шаманин Николай Иванович

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
16.08.1909 ст.
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: "от чахотки"
Похороны
18.08.1909 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close