Мухина Наталья Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Бусаров Борис Иванович
Мать: Анна Мироновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мухин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухина Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Мухин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно