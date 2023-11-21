Мухина Наталья Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина Наталья Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Бусаров Борис Иванович

Мать: Анна Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухин Матвей Иванович

Отец ребёнка: Мухин Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухина Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Мухин Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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