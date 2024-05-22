Травкин Владимир Алек — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Травкин Владимир Алек

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Травкин Алек

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Травкина Нюра Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Травкин Александр Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Ставропольский край ; Ставраский уезд, с. Никольск
Рождение ребёнка
1906

Сын: Травкин Платон Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Травкин Прокопий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

село Быструха Кочковский район Новосибирская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Травкин Иван Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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