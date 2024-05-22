Травкин Владимир Алек
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Травкин Алек
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Травкина Нюра Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Травкин Александр Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Ставропольский край ; Ставраский уезд, с. Никольск
Рождение ребёнка
1906
Сын: Травкин Платон Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Травкин Прокопий Владимирович
Мать ребёнка: не указана
село Быструха Кочковский район Новосибирская область
Рождение ребёнка
1913
Сын: Травкин Иван Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно