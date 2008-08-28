Арнаутова Алевтина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арнаутова Алевтина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.2008

Пол

Женский

Добавил:

УЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.2008

Отец: Арнаутов Алексей Анатольевич

Мать: Арнаутова Ольга Петровна

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