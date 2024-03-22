Шалепина (Некрасова) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
14.01.1885
Рождение ребёнка
09.11.1885
Дочь: Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Шалепин Иван Васильев
Рождение ребёнка
08.01.1887
Отец ребёнка: Шалепин Иван Васильев
Рождение ребёнка
18.11.1889
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Шалепин Иван Васильев
Рождение ребёнка
31.05.1892
Отец ребёнка: Шалепин Иван Васильев
Рождение ребёнка
01.03.1894
Отец ребёнка: Шалепин Иван Васильев
Рождение ребёнка
22.02.1896
Дочь: Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Шалепин Иван Васильев
Рождение ребёнка
25.06.1907
Отец ребёнка: Шалепин Иван Васильев
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно