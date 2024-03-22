Шалепина (Некрасова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалепина (Некрасова) Анна Петровна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
14.01.1885

Муж: Шалепин Иван Васильев

Рождение ребёнка
09.11.1885

Дочь: Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Шалепин Иван Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.01.1887

Сын: Шалепин Иван Иванович

Отец ребёнка: Шалепин Иван Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.11.1889

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Шалепин Иван Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
31.05.1892

Сын: Шалепин Иван Иванович

Отец ребёнка: Шалепин Иван Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1894

Сын: Шалепин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Шалепин Иван Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.02.1896

Дочь: Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Шалепин Иван Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.06.1907

Сын: Шалепин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Шалепин Иван Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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