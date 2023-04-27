(von Magdeburg) Lucard — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(von Magdeburg) Lucard

(von Magdeburg) Lucard

Место рождения

Magdeburg, Sachsen

Дата рождения

Около 1206

Пол

Женский

Отец

Около 1178 г.р.

Мать

Около 1172 г.р.

Муж

1188 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1206

Отец: Von Querfurt-Magdeburg Gebhard

Мать: Von Nassau Luitgard

Magdeburg, Sachsen
Бракосочетание
1230

Муж: Von Barby-Arnstein Walter

Barby Magdeburg, Sachsen, Preussen
Рождение ребёнка
1254

Дочь: Von Falkenstein Luitgard

Отец ребёнка: Von Barby-Arnstein Walter

Barby Magdeburg
Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close