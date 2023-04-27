(von Magdeburg) Lucard
Место рожденияMagdeburg, Sachsen
Дата рожденияОколо 1206
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1206
Отец: Von Querfurt-Magdeburg Gebhard
Мать: Von Nassau Luitgard
Magdeburg, Sachsen
Бракосочетание
1230
Barby Magdeburg, Sachsen, Preussen
Рождение ребёнка
1254
Дочь: Von Falkenstein Luitgard
Отец ребёнка: Von Barby-Arnstein Walter
Barby Magdeburg
Работа или профессия
Неизвестно