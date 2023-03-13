Веденѣева (Спигина) Гликерья
Место рожденияАлександровка
Дата рождения05.05.1869
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1869
Отец: Спигинъ Сурковъ Василій
Мать: Спигина Александра
Александровка
Рождение ребёнка
17.10.1888
Дочь: Анастасія
Отец ребёнка: Веденѣевъ Петръ
Александровка
Рождение ребёнка
04.07.1892
Дочь: Евдокія
Отец ребёнка: Веденѣевъ Петръ
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.11.1894
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Веденѣевъ Петръ
Александровка