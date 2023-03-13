Веденѣева (Спигина) Гликерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веденѣева (Спигина) Гликерья

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

05.05.1869

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1869

Отец: Спигинъ Сурковъ Василій

Мать: Спигина Александра

Александровка
Рождение ребёнка
17.10.1888

Дочь: Анастасія

Отец ребёнка: Веденѣевъ Петръ

Александровка
Рождение ребёнка
04.07.1892

Дочь: Евдокія

Отец ребёнка: Веденѣевъ Петръ

Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.11.1894

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Веденѣевъ Петръ

Александровка
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