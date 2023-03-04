Шитова Параскева Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШитова Параскева Леонтьева

Шитова Параскева Леонтьева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Ефимия Сидоровна

Отец ребёнка: Шитов Сидор Радионович

Дубовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1749

Сын: Шитов Епифам Сидорович

Отец ребёнка: Шитов Сидор Радионович

Дубовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1754

Сын: Шитов Галахтион Сидорович

Отец ребёнка: Шитов Сидор Радионович

Дубовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Марамева Сидоровна

Отец ребёнка: Шитов Сидор Радионович

Дубовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1759

Сын: Шитов Елизар Сидорович

Отец ребёнка: Шитов Сидор Радионович

Дубовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шитов Сидор Радионович

Место жительства
Неизвестно
Дубовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close