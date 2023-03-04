Шитова Параскева Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Ефимия Сидоровна
Отец ребёнка: Шитов Сидор Радионович
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Шитов Сидор Радионович
Рождение ребёнка
1754
Сын: Шитов Галахтион Сидорович
Отец ребёнка: Шитов Сидор Радионович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Марамева Сидоровна
Отец ребёнка: Шитов Сидор Радионович
Рождение ребёнка
1759
Отец ребёнка: Шитов Сидор Радионович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763