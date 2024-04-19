Ванюкова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Ванюкова) Стефанида Естефеевна
Отец ребёнка: Ванюков Естефей Яковлевич
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Ванюкова) Варвара Естефеевна
Отец ребёнка: Ванюков Естефей Яковлевич
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Ванюков Естефей Яковлевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Ванюкова) Фекла Естефеевна
Отец ребёнка: Ванюков Естефей Яковлевич
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Ванюков Естефей Яковлевич
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Ванюков Естефей Яковлевич
Смерть
Неизвестно