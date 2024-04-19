Ванюкова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванюкова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ванюков Естефей Яковлевич

Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Ванюкова) Стефанида Естефеевна

Отец ребёнка: Ванюков Естефей Яковлевич

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Ванюкова) Варвара Естефеевна

Отец ребёнка: Ванюков Естефей Яковлевич

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1807

Сын: Ванюков Иван Ефстефеев

Отец ребёнка: Ванюков Естефей Яковлевич

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Ванюкова) Фекла Естефеевна

Отец ребёнка: Ванюков Естефей Яковлевич

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1814

Сын: Ванюков Петр Ефстефеев

Отец ребёнка: Ванюков Естефей Яковлевич

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1819

Сын: Ванюков Тихон Ефстефеев

Отец ребёнка: Ванюков Естефей Яковлевич

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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