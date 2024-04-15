Криводуд (Бириленко ?) Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
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Бракосочетание
05.11.1867 ст.
поручители: по жениху - деревни Кровной крестьяне Иван Поляков и Ефим Черненко; по невесте - села Хотени крестьяне Григорий Свеч и Василий Белокур | Успенская церковь
Восприемник
26.02.1889 ст.
Николаевка, Сумська область
Прокопий Семенович Пархоменко
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно