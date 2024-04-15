Криводуд (Бириленко ?) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криводуд (Бириленко ?) Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1867 ст.

Муж: Криводубин (вдовенко) Матвей Павлович

Хотень, Сумська область
поручители: по жениху - деревни Кровной крестьяне Иван Поляков и Ефим Черненко; по невесте - села Хотени крестьяне Григорий Свеч и Василий Белокур | Успенская церковь
Восприемник
26.02.1889 ст.
Николаевка, Сумська область
Прокопий Семенович Пархоменко
Место жительства
Неизвестно
Хотень, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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