Лимарь (Сыченко) Зинаида Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1943
Дата смерти13.12.2006
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1943
Рождение ребёнка
07.11.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лимарь Иван Борисович
Рождение ребёнка
06.06.1967
Отец ребёнка: Лимарь Иван Борисович
Рождение ребёнка
20.03.1981
Дочь: Голова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Лимарь Иван Борисович
Смерть
13.12.2006