Лимарь (Сыченко) Зинаида Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лимарь (Сыченко) Зинаида Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1943

Дата смерти

13.12.2006

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1943

Отец: Сыченко Тихон неизвестно

Мать: Олейник Прасковья Сергеевна

Рождение ребёнка
07.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лимарь Иван Борисович

Рождение ребёнка
06.06.1967

Сын: Лимарь Сергей Иванович

Отец ребёнка: Лимарь Иван Борисович

Рождение ребёнка
20.03.1981

Дочь: Голова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Лимарь Иван Борисович

Смерть
13.12.2006

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