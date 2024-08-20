Качина Екатерина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качина Екатерина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качин Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
21.11.1908

Сын: Качин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Качин Дмитрий Николаевич

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
14.05.1912

Дочь: (Качина) Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Качин Дмитрий Николаевич

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
12.12.1914

Сын: Качин Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Качин Дмитрий Николаевич

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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