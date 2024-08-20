Качина Екатерина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1908
Сын: Качин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Качин Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
14.05.1912
Дочь: (Качина) Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Качин Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
12.12.1914
Отец ребёнка: Качин Дмитрий Николаевич
Смерть
Неизвестно