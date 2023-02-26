Хилютина (Филютина) Татьяна Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти26.02.1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1825
Дочь: Акилина Яковлева
Отец ребёнка: Хилютин Яков Андреев
Рождение ребёнка
1828
Сын: Фёдор Яковлев
Отец ребёнка: Хилютин Яков Андреев
Рождение ребёнка
03.07.1831
Дочь: Марфа Яковлева
Отец ребёнка: Хилютин Яков Андреев
Рождение ребёнка
01.08.1833
Дочь: Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Хилютин Яков Андреев
Рождение ребёнка
29.05.1836
Сын: Яшкевич Иван Яковлев
Отец ребёнка: Хилютин Яков Андреев
Рождение ребёнка
До 1840
Сын: Михей Яковлев
Отец ребёнка: Хилютин Яков Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хилютин Яков Андреев
Смерть
26.02.1845