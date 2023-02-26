Хилютина (Филютина) Татьяна Иосифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хилютина (Филютина) Татьяна Иосифова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

26.02.1845

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1825

Дочь: Акилина Яковлева

Отец ребёнка: Хилютин Яков Андреев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Фёдор Яковлев

Отец ребёнка: Хилютин Яков Андреев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.07.1831

Дочь: Марфа Яковлева

Отец ребёнка: Хилютин Яков Андреев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.08.1833

Дочь: Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Хилютин Яков Андреев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.05.1836

Сын: Яшкевич Иван Яковлев

Отец ребёнка: Хилютин Яков Андреев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1840

Сын: Михей Яковлев

Отец ребёнка: Хилютин Яков Андреев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хилютин Яков Андреев

Смерть
26.02.1845
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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