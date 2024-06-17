Теребилов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1991
Сын: Теребилов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Теребилова (Кошель) Раиса Арсентьевна
Рождение ребёнка
Около 1993
Дочь: Теребилова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Теребилова (Кошель) Раиса Арсентьевна