Теребилов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теребилов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1964 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Теребилова (Кошель) Раиса Арсентьевна

Рождение ребёнка
Около 1991

Сын: Теребилов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Теребилова (Кошель) Раиса Арсентьевна

Рождение ребёнка
Около 1993

Дочь: Теребилова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Теребилова (Кошель) Раиса Арсентьевна

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