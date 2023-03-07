Клюкин Андриан Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлюкин Андриан Григорьевич

Клюкин Андриан Григорьевич

avatar

Место рождения

Хлызова, Шадринский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1811 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811 ст.

Отец: Клюкин Григорий Захарович

Мать: не указана

Хлызова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Клюкин Григорий Андрианович

Мать ребёнка: Клюкина В Замужестве Ксенья Денисова

Хлызова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Клюкин Андрей Андрианович

Мать ребёнка: Клюкина В Замужестве Ксенья Денисова

Хлызова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Сын: Клюкин Дмитрий Андрианович

Мать ребёнка: Клюкина В Замужестве Ксенья Денисова

Хлызова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1841 ст.

Сын: Клюкин Андриан Андрианович

Мать ребёнка: Клюкина В Замужестве Ксенья Денисова

Хлызова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюкина В Замужестве Ксенья Денисова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close