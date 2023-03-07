Клюкин Андриан Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1811 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811 ст.
Отец: Клюкин Григорий Захарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831 ст.
Сын: Клюкин Григорий Андрианович
Мать ребёнка: Клюкина В Замужестве Ксенья Денисова
Рождение ребёнка
1833 ст.
Сын: Клюкин Андрей Андрианович
Мать ребёнка: Клюкина В Замужестве Ксенья Денисова
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.
Сын: Клюкин Дмитрий Андрианович
Мать ребёнка: Клюкина В Замужестве Ксенья Денисова
Рождение ребёнка
1841 ст.
Сын: Клюкин Андриан Андрианович
Мать ребёнка: Клюкина В Замужестве Ксенья Денисова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно