Куранов Андрей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения04.07.1905 ст.
Дата смерти26.05.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1905 ст.
Восприемники: казаки Андрей Тимофеевич Абальянин и Мария Михайловна Елизарова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-51файл 53 номер 79
Смерть
26.05.1906 ст.
Умер от малокровия в возрасте 9 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-57 файл 16 номер 41