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Куранов Андрей Григорьевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

04.07.1905 ст.

Дата смерти

26.05.1906 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1879 г.р.

Мать

Вычислено 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1905 ст.

Отец: Куранов Григорий Михайлович

Мать: Куранова Любовь Михайловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Андрей Тимофеевич Абальянин и Мария Михайловна Елизарова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-51файл 53 номер 79
Смерть
26.05.1906 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от малокровия в возрасте 9 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-57 файл 16 номер 41
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