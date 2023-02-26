Мария (Иванова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1803
Сын: Мартиниан Симонов
Отец ребёнка: Симон (Семён) Косьмин
Рождение ребёнка
1804
Сын: Пётр Симонов
Отец ребёнка: Симон (Семён) Косьмин
Рождение ребёнка
24.03.1807
Дочь: Мария Симонова
Отец ребёнка: Симон (Семён) Косьмин
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Матрёна Симонова
Отец ребёнка: Симон (Семён) Косьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно