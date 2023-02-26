Мария (Иванова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария (Иванова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1803

Сын: Мартиниан Симонов

Отец ребёнка: Симон (Семён) Косьмин

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1804

Сын: Пётр Симонов

Отец ребёнка: Симон (Семён) Косьмин

Рождение ребёнка
24.03.1807

Дочь: Мария Симонова

Отец ребёнка: Симон (Семён) Косьмин

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Матрёна Симонова

Отец ребёнка: Симон (Семён) Косьмин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симон (Семён) Косьмин

Смерть
Неизвестно
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