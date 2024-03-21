Богданов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Константин
Мать ребёнка: Богданова (Ременева) Ирина
Бракосочетание
28.12.1991
Жена: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1996
Сын: Богданов Андрей
Мать ребёнка: Богданова (Ременева) Ирина