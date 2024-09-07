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Левченко Антон Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Левченко Григорий Федорович

Мать: Левченко Пелагея Федоровна

Бракосочетание
12.10.1819 ст.

Жена: Левченко (Василенко) Ульянна Демьяновна

Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
20.01.1822 ст.

Дочь: Левченко Ксения Антоновна

Мать ребёнка: Левченко (Василенко) Ульянна Демьяновна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
18.10.1823 ст.

Сын: Левченко Лукьян (Лука) Антонович

Мать ребёнка: Левченко (Василенко) Ульянна Демьяновна

Погребище, Вінницька область
Бракосочетание
25.01.1825 ст.

Жена: Левченко (Довгалюк) Акилина Ивановна

Павловка, Вінницька область
Иоанна Богословского церковь
Рождение ребёнка
16.06.1826 ст.

Сын: Левченко Тихон Антонович

Мать ребёнка: Левченко (Довгалюк) Акилина Ивановна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Левченко Иустина Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Левченко Иустина Антоновна

Мать ребёнка: не указана

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