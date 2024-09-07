Левченко Антон Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Бракосочетание
12.10.1819 ст.
Успенская церковь
Рождение ребёнка
20.01.1822 ст.
Дочь: Левченко Ксения Антоновна
Мать ребёнка: Левченко (Василенко) Ульянна Демьяновна
Рождение ребёнка
18.10.1823 ст.
Сын: Левченко Лукьян (Лука) Антонович
Мать ребёнка: Левченко (Василенко) Ульянна Демьяновна
Бракосочетание
25.01.1825 ст.
Павловка, Вінницька область
Иоанна Богословского церковь
Рождение ребёнка
16.06.1826 ст.
Мать ребёнка: Левченко (Довгалюк) Акилина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Левченко Иустина Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Левченко Иустина Антоновна
Мать ребёнка: не указана