Соколова Федосья Игнатьевна 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соколова Федосья Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Иван Тимофеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-67л
Рождение ребёнка
1849

Сын: Соколов Иван Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Тимофеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-66об
Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Соколова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Тимофеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-67л
Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Соколова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Тимофеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-67л
Рождение ребёнка
1857

Сын: Соколов Степан Иванович

Отец ребёнка: Соколов Иван Тимофеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-66об
Смерть
Неизвестно

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