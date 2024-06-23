Соколова Федосья Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-67л
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Соколов Иван Тимофеевич
ГАСО, 179-1-213-66об
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Соколова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Тимофеевич
ГАСО, 179-1-213-67л
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Соколова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Тимофеевич
ГАСО, 179-1-213-67л
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Соколов Иван Тимофеевич
ГАСО, 179-1-213-66об
Смерть
Неизвестно