Данилина Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилина Евдокия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

11.07.1901

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Данилин Федор Александрович

Отец ребёнка: Данилин Александр Самуилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.11.1852

Сын: Данилин Самуил Александрович

Отец ребёнка: Данилин Александр Самуилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Шувалова Ксения Данилина

Отец ребёнка: Данилин Александр Самуилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Акимова Пелагея Данилина

Отец ребёнка: Данилин Александр Самуилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.04.1862

Сын: Данилин Тимофей Александрович

Отец ребёнка: Данилин Александр Самуилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Данилин Николай Александрович

Отец ребёнка: Данилин Александр Самуилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилин Александр Самуилович

Смерть
11.07.1901
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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