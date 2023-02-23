Данилина Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти11.07.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Данилин Федор Александрович
Отец ребёнка: Данилин Александр Самуилович
Рождение ребёнка
07.11.1852
Сын: Данилин Самуил Александрович
Отец ребёнка: Данилин Александр Самуилович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Шувалова Ксения Данилина
Отец ребёнка: Данилин Александр Самуилович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Акимова Пелагея Данилина
Отец ребёнка: Данилин Александр Самуилович
Рождение ребёнка
25.04.1862
Сын: Данилин Тимофей Александрович
Отец ребёнка: Данилин Александр Самуилович
Рождение ребёнка
1865
Сын: Данилин Николай Александрович
Отец ребёнка: Данилин Александр Самуилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.07.1901