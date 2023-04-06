Данилин Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти07.10.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Бракосочетание
02.?.1884
Жена: Данилина Анна Нестерова
Рождение ребёнка
01.12.1885
Рождение ребёнка
21.06.1887
Рождение ребёнка
23.01.1889
Сын: Данилин Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Данилина Анна Нестерова
Рождение ребёнка
23.01.1889
Сын: Данилин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Данилина Анна Нестерова
Рождение ребёнка
08.11.1890
Дочь: Зиновия Николаевна
Мать ребёнка: Данилина Анна Нестерова
Рождение ребёнка
01.11.1892
Рождение ребёнка
03.08.1894
Сын: Данилин Лаврентий Николаевич
Мать ребёнка: Данилина Анна Нестерова
Смерть
07.10.1894