Данилин Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилин Николай Александрович

Данилин Николай Александрович

avatar

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

07.10.1894

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Данилин Александр Самуилович

Мать: Данилина Евдокия Петровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
02.?.1884

Жена: Данилина Анна Нестерова

Рождение ребёнка
01.12.1885

Сын: Данилин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Данилина Анна Нестерова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.06.1887

Сын: Данилин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Данилина Анна Нестерова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.01.1889

Сын: Данилин Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Данилина Анна Нестерова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.01.1889

Сын: Данилин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Данилина Анна Нестерова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.11.1890

Дочь: Зиновия Николаевна

Мать ребёнка: Данилина Анна Нестерова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1892

Сын: Данилин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Данилина Анна Нестерова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.08.1894

Сын: Данилин Лаврентий Николаевич

Мать ребёнка: Данилина Анна Нестерова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
07.10.1894
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close