Климов Никита Степанович или 1853 гр 1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климов Никита Степанович или 1853 гр

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Климов Степан Климентьевич

Мать: Климова Александра Артемьевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
17.01.1872 ст.

Жена: Климова (Спирчагова) Елизавета Павловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.02.1876 ст.

Дочь: (Климова) Евдокия Никитовна

Мать ребёнка: Климова (Спирчагова) Елизавета Павловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Давыдова (Климова) Елена Никитовна

Мать ребёнка: Климова (Спирчагова) Елизавета Павловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.05.1884 ст.

Дочь: (Климова) Федосья Никитовна

Мать ребёнка: Климова (Спирчагова) Елизавета Павловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.07.1889 ст.

Сын: Климов Кузьма Никитович

Мать ребёнка: Климова (Спирчагова) Елизавета Павловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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