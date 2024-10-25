Климов Никита Степанович или 1853 гр
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Бракосочетание
17.01.1872 ст.
Рождение ребёнка
28.02.1876 ст.
Дочь: (Климова) Евдокия Никитовна
Мать ребёнка: Климова (Спирчагова) Елизавета Павловна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Давыдова (Климова) Елена Никитовна
Мать ребёнка: Климова (Спирчагова) Елизавета Павловна
Рождение ребёнка
24.05.1884 ст.
Дочь: (Климова) Федосья Никитовна
Мать ребёнка: Климова (Спирчагова) Елизавета Павловна
Рождение ребёнка
01.07.1889 ст.
Мать ребёнка: Климова (Спирчагова) Елизавета Павловна
Смерть
Неизвестно