Xasanov Shoxrux Oybekovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Xasanov Shoxrux Oybekovich

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

1959 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Xasanov Oybek Rustamovich

Мать: Alimuxamedova Gulnara Abdurasulovna

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