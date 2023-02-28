Огурцов Иаким Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1737 ст.
Дата смерти1817 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1737 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760 ст.
Мать ребёнка: Огурцова Степанида Селивановна
Рождение ребёнка
1763 ст.
Сын: Огурцов Яков Иакимов
Мать ребёнка: Огурцова Степанида Селивановна
Рождение ребёнка
1775 ст.
Дочь: Огурцова Евдокия Иакимова
Мать ребёнка: Огурцова Степанида Селивановна
Место жительства
С 1807 ст.
Войсковой обыватель. Переведен в 1807 году в слободку Огибную, до того проживал в слободе Ольховатке. До 1796 года это Воронежская губерния, после - Слободско-Украинская губерния.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1817 ст.