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Огурцов Иаким Игнатьевич

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Место рождения

Ольховатка, Харківська область

Дата рождения

1737 ст.

Дата смерти

1817 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1760 ст.

Сын: Огурцов Иван Иакимович

Мать ребёнка: Огурцова Степанида Селивановна

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1763 ст.

Сын: Огурцов Яков Иакимов

Мать ребёнка: Огурцова Степанида Селивановна

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1775 ст.

Дочь: Огурцова Евдокия Иакимова

Мать ребёнка: Огурцова Степанида Селивановна

Ольховатка, Харківська область
Место жительства
С 1807 ст.
Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Войсковой обыватель. Переведен в 1807 году в слободку Огибную, до того проживал в слободе Ольховатке. До 1796 года это Воронежская губерния, после - Слободско-Украинская губерния.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огурцова Степанида Селивановна

Смерть
1817 ст.
Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
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